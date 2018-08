Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bund und Länder wollen Bauern 340 Millionen Euro Dürrehilfe zahlen

Die deutschen Landwirte sollen aufgrund extremer Ernteausfälle wegen der jüngsten Dürre Finanzhilfen von Bund und Ländern von 340 Millionen Euro bekommen. Das kündigte Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) in Berlin an. Bedingung für die Hilfen, die sich Bund und Länder je zur Hälfte teilen sollen, sind nach ihren Angaben "Betroffenheit und Bedürftigkeit". Klöckner betonte, "dass wir es hier mit einem Witterungsereignis nationalen Ausmaßes zu tun haben". Rund 10.000 Betriebe seien nach Einschätzung der Länder so betroffen, dass ihre Existenz gefährdet sei. "Das ist quasi jeder 25. landwirtschaftliche Betrieb."

Bauernverband: Getreideernte geht um 26 Prozent zurück

Die deutschen Bauern haben dieses Jahr eine Getreideernte von 35,6 Millionen Tonnen eingefahren - ein Rückgang um 26 Prozent gegenüber der durchschnittlichen Erntemenge der Jahre 2013 bis 2017. Das gab der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Rukwied, bei einer Pressekonferenz in Berlin bekannt. In manchen Regionen gebe es Ausschläge nach unten von bis zu 70 Prozent.

Altmaier will sich bei Streit um Hambacher Forst um Kompromiss bemühen

Im Streit zwischen dem Energiekonzern RWE und Umweltschützern um die Abholzung des Hambacher Forstes im Rheinischen Braunkohlrevier will sich Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) für einen Kompromiss einsetzen. Die Bundesregierung habe im Interesse der laufenden Arbeiten der Kohlekommission "ein Interesse an einer konstruktiven und einvernehmlichen Lösung", erklärte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums auf Anfrage.

Energieexperten: Stromkunden zahlen Millionen zu viel für Netzausbau

Unternehmen und Verbraucher in Deutschland zahlen dem Forschungsinstitut Agora Energiewende zufolge hunderte Millionen Euro pro Jahr zu viel für den Bau neuer Stromleitungen. In einem neuen Gutachten beziffern die Energieexperten den ungerechtfertigten Aufschlag auf 360 Millionen bis 900 Millionen Euro pro Jahr. Die Stromkunden berappen das Geld automatisch über die Netzentgeltumlage mit ihrer Stromrechnung.

EZB teilt bei Dollar-Tender 90 Millionen zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 90 Millionen US-Dollar an zwei Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatte eine Bank eine Summe von 67 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat einen Festzinssatz von 2,42 (zuvor: 2,41) Prozent.

BGH stärkt Rolle von Mietern bei Verantwortung für Schönheitsreparaturen

Eine zwischen Mieter und Vormieter geschlossene Renovierungsvereinbarung hat keinen Einfluss auf Verpflichtungen zu Schönheitsreparaturen in der Wohnung. Auch bei einer solchen Vereinbarung bleibe eine Formularklausel im Mietvertrag unwirksam, die dem Mieter einer unrenoviert übergebenen Wohnung Schönheitsreparaturen ohne angemessenen Ausgleich auferlege, entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe. Das Gericht bestätigte damit seine bisherige Rechtsprechung auch für diesen Sonderfall.

Mutmaßlicher Islamist in Berlin wegen Anschlagsplänen festgenommen

Die Bundesanwaltschaft hat einen mutmaßlichen Islamisten festnehmen lassen, der in Deutschland einen Anschlag geplant haben soll. Der 31-jährige Russe wurde in Berlin gefasst, wie die Behörde in Karlsruhe mitteilte. Er soll Verbindungen zu einem mutmaßlichen Islamisten aus Frankreich gehabt haben, der im April vergangenen Jahres kurz vor der französischen Präsidentschaftswahl in Marseille wegen mutmaßlicher Anschlagspläne festgenommen wurde.

USA streben laut Bolton im Iran keinen Regierungswechsel an

Die USA streben nach Angaben von Sicherheitsberater John Bolton keinen Regierungswechsel im Iran an. Ein solcher Wechsel entspreche nicht der US-Politik, "was wir aber wollen, ist eine deutliche Veränderung im Verhalten des Regimes", sagte Bolton in Jerusalem. Israels Angriffe auf iranische Militärziele in Syrien seien ein "legitimer Akt der Selbstverteidigung", fügte der nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump hinzu.

Regierungskrise in Australien - Zehn Minister bieten Rücktritt an

Im Zuge der Regierungskrise in Australien haben zehn Minister ihren Rücktritt angeboten. Premierminister Malcolm Turnbull hatte erst am Dienstag ein parteiinternes Votum überstanden, womit er Parteichef der Liberalen und Regierungschef blieb. Turnbull setzte sich in der Abstimmung mit 48 zu 35 Stimmen gegen seinen Herausforderer, den populistischen Innen- und Migrationsminister Peter Dutton, durch.

Ecuador organisiert regionales Treffen zu venezolanischen Flüchtlingen

Ecuador hat die Außenminister von 13 lateinamerikanischen Staaten zu einem Treffen über die Flüchtlinge aus Venezuela eingeladen. Ziel sei es, "dem ungewöhnlich großen Zufluss von Migranten aus Venezuela auf die beste und verantwortungsvollste Weise zu begegnen", erklärte Ecuadors stellvertretender Migrationsminister Santiago Chávez. Nach Angaben des ecuadorianischen Außenministeriums soll das Treffen am 17. und 18. September in der Hauptstadt Quito stattfinden.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 17. Aug +4,2% auf 349,9 (Vorwoche: 335,8)

US/MBA Purchase Index Woche per 17. Aug +2,9% auf 232,1 (Vorwoche: 225,5)

US/MBA Refinance Index Woche per 17. Aug +6,0% auf 982,7 (Vorwoche: 927,5)

