Thomas Slide, Senior Retail Analyst bei Mintel, kommentiert: "Der Online-Einkauf hat in Deutschland inzwischen fast jede Bevölkerungsgruppe erreicht. Selbst Einzelhändler, die auf ältere Kunden abzielen, müssen die Wahrscheinlichkeit akzeptieren, dass sie zunehmend online einkaufen - in Deutschland, wo vor allem reine Onlinehändler den E-Commerce dominieren ist daher ein Multiplattform-Ansatz für fast alle Einzelhandelsgeschäfte eine unerlässliche Investition für die Zukunft." Fast zwei Drittel der deutschen Verbraucher (64 Prozent) haben im vergangenen Jahr Kleidung, Schuhe oder Accessoires online gekauft - was damit mit Abstand die beliebteste Produktkategorie für Online-Shopping ist. In der Tat ist es fast doppelt so groß wie Unterhaltung (Bücher, CDs, DVDs und Videospiele) (36 Prozent) und persönliche Elektronikgeräte (33 Prozent), die nächstgrößeren Kategorien.

Nur 22 Prozent der Verbraucher kaufen Lebensmittel online

Obwohl die Idee, Lebensmittel übers Internet zu bestellen immer wieder für Schlagzeilen sorgt, kaufen nur 22 Prozent der deutschen Verbraucher Lebensmittel und Getränke online. Trotz eines weiterhin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...