Irvine, Kalifornien, Aug. 22, 2018, ein führender Anbieter von Software für die Automatisierung und Digitalisierung informationsintensiver Prozesse, gab heute bekannt, dass Aragon Research Kofax in dem Bericht Aragon Research Tech Spectrum for Workflow and Content Automation, 20181 zu den führenden Unternehmen zählt. In dem neuen Bericht werden Technologieanbieter beschrieben und bewertet, die nach Ansicht von Aragon Schlüsseltechnologien zur Beschleunigung und Digitalisierung von Dokumentenprozessen und -transaktionen anbieten.

Laut Aragon stellt Workflow and Content Automation (WCA) eine neue Kategorie von Content-Instrumenten dar, die sich auf die Automatisierung von Dokumentenprozessen und -transaktionen konzentriert. WCA steht für einen Wandel im Markt, weg von der manuellen Erstellung von Dokumenten und hin zur automatisierten Generierung und Weiterleitung.

In dem Bericht bezeichnet Aragon Kofax als "ideale Wahl für WCA-Projekte, die teilweise aufgrund der komplexen Workflows durchgeführt werden, die mit unternehmenskritischen Dokumentenprozessen verbunden sind". Kofax wird auch für seine "strategische Ausrichtung auf Prozesse genannt, bei denen wichtige Erfahrungen des Customer Engagements mit Backend-Prozessen verbunden werden, um eine durchgängige Transparenz, Effizienz und schnellere Erfüllung von Kundenwünschen zu gewährleisten".

Das Aragon Research Tech Spectrum analysiert Anbieter, die sowohl auf aufstrebenden als auch auf etablierten Märkten tätig sind. Eine strenge Analyse jedes Anbieters anhand einer gezielten Auswahl an Kriterien hilft Unternehmen, den Markt alternativer Technologieanbieter zu durchleuchten. Der Bericht "Aragon Research Tech Spectrum for Workflow and Content Automation" ist in drei Bereiche unterteilt (Marktführer, Mitbewerber und vielversprechende neue Anbieter), deren Stärken und Schwächen bezüglich der Produkt-/Service-Performance und der strategischen Bedeutung bewertet werden.

"Anhand der Ergebnisse prognostiziert Aragon, dass der WCA-Markt von 1 Milliarde USD im Jahr 2017 auf 6 Milliarden USD im Jahr 2023 anwachsen wird. Die Einordnung von Kofax als Marktführer belegt unserer Ansicht nach vor allem die Stärke unseres umfassenden Produktportfolios", so Reynolds C. Bish, CEO von Kofax. "Wir sind gut aufgestellt, um diese Chance zu nutzen und freuen uns, in einer Zeit des epochalen Wandels auf diesem Markt als führend anerkannt zu werden."

Über Kofax

Kofax ist ein führender Anbieter von Software und Lösungen für die Automatisierung und Digitalisierung personal- und informationsintensiver Prozesse in Front- und Backoffice. Diese können die Kundenbindung erheblich verbessern sowie die Betriebskosten deutlich senken. Compliance-Risiken werden reduziert und die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Rentabilität werden gesteigert. Das gesamte Lösungsportfolio kann sowohl in der Cloud als auch vor Ort bereitgestellt werden und umfasst Robotic Process Automation, Business Process Management, Multichannel-Erfassung und weitere wichtige Funktionen. Unsere Lösungen haben sich bereits bei mehr als 20.000 Kunden rasch bezahlt gemacht, darunter Finanzdienstleister, Versicherungen, Behörden, Gesundheitseinrichtungen, Supply-Chain-Unternehmen, BPO-Anbieter u. a. m. Kofax-Software und -Lösungen erhalten Sie in über 60 Ländern in Nord- und Südamerika, in Europa, im Nahen Osten, Afrika und im asiatisch-pazifischen Raum durch unsere Direktvertriebs- und Serviceorganisation sowie über mehr als 650 indirekte Channel-Partner. Weitere Informationen unter kofax.com.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Aragon Research unterstützt weder Anbieter noch deren Produkte oder Dienstleistungen, auf die in seinen Forschungspublikationen verwiesen wird, und empfiehlt den Nutzern nicht, die Anbieter mit der höchsten Bewertung auszuwählen. Die Publikationen von Aragon Research stellen die Meinungen der Aragon Research and Advisory Services dar und sind nicht als Tatsachenaussagen zu verstehen. Aragon Research stellt seine Forschungspublikationen und die darin enthaltenen Informationen in der vorliegenden Form, ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung.

© 2018 Kofax, Inc. Kofax ist eine eingetragene Marke von Kofax Limited.



