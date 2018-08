Der US-Leitindex konnte seine Gewinnserie am Dienstag fortsetzen. Gleichwohl sollten Anleger jetzt auf der Hut sein - die Tageskerze verheißt nichts Gutes. Der Dow Jones Industrial hat sich ohnehin heiß gelaufen; eine Abkühlung täte Not. Die vorbörslichen Notierungen am Mittwoch signalisieren Kursschwäche. Auf was Anleger jetzt achten müssen,...

