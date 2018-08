München (ots) -



Exklusiv als deutsche TV-Premiere ab 7. November 2018 ab 21.00 Uhr auf FOX



- Exzellente Besetzung u.a. mit Stephen Moyer, Amy Acker und Jamie Chung; Bryan Singer ("X-Men Franchise") führt Regie in der Pilotfolge - "The Gifted" ist eine Co-Produktion von 20th Century Fox Television und Marvel Television und spielt im X-Men Universum



Ab 7. November präsentiert FOX die 16 Folgen der zweiten Staffel von "The Gifted" als deutsche TV-Premiere immer mittwochs ab 21.00 Uhr. Die Serie "The Gifted", die im X-Men Universum spielt, erzählt die Geschichte der Familie Strucker, deren Leben nach einem schwerwiegenden Zwischenfall vollkommen auf den Kopf gestellt wurde. Die Eltern erfahren, dass ihre beiden Kinder über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen: Sie sind Mutanten. Von einer feindlich gesinnten Regierung zur Flucht gezwungen, sucht die Familie Hilfe bei einem Netzwerk von Mutanten im Untergrund. Fortan müssen die Kinder lernen, ihre besonderen Begabungen zu meistern und an der Seite der anderen Mutanten um ihr Überleben zu kämpfen. Zu Beginn der zweiten Staffel hat sich die Gemeinschaft der Mutanten in zwei Lager aufgespalten und neue Feinde sowie Probleme tauchen auf.



Über "The Gifted"



Die Familie Strucker wird von Stephen Moyer ("Shots fired", "True Blood"), Amy Acker ("Person of Interest"), Natalie Alyn Lind ("Gotham") und Percy Hynes White ("Nachts im Museum 3") verkörpert. Zur Seite stehen den Struckers die Mutanten Eclipse/Marcos Diaz (Sean Teale, "Reign"), Blink/Clarice Ferguson (Jamie Chung, "Gotham"), Polaris/Lorna Dane (Emma Dumont, "Aquarius"), Thunderbird/John Proudstar (Blair Redford, "Satisfaction") und Sentinel Services Agent Jace Turner (Coby Bell, "Burn Notice").



Das Drehbuch für den Piloten stammt von Matt Nix ("Burn Notice"), Regie führte Bryan Singer ("X-Men-Franchise"), beide sind auch die ausführenden Produzenten der Serie. Vervollständigt wird das Produzenten-Team von den erfahrenen X-Men Machern Lauren Shuler Donner und Simon Kinberg ("X-Men: Apocalypse", "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit") sowie Jeph Loeb und Jim Chory von Marvel (beide "Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D.", "Marvel's Daredevil" und "Marvel's Jessica Jones"). In Deutschland erreichte die erste Staffel von "The Gifted" bereits knapp 1 Mio. Zuschauer (3+; Quelle: AGF/GfK).



Sendetermine:



- Die zweite Staffel von "The Gifted" ab 7. November 2018 immer mittwochs ab 21.00 Uhr exklusiv auf FOX - Wahlweise im englischen Original oder der deutschen Synchronfassung - Alle Episoden im Anschluss an die lineare Ausstrahlung als Catch-Up auch über Sky Go, Sky On Demand, Sky Ticket und Vodafone Select verfügbar



