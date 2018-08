Einführung des weltweit ersten chlorfreien PPS, das Schleier auf Scheinwerfern beseitigt

Gute Aussichten auf Erschließung der internationalen Automobil- und E&E-Märkte

Initz, eine Unternehmen von SK Chemicals Co. Ltd. aus Südkorea und Marktführer der umweltfreundlichen Kunststoffbranche, stößt mit technischem Hochleistungskunststoff in den Automobilmarkt vor.

Initz Co. Ltd., eine Tochtergesellschaft von SK Chemicals Co. (KRX: 285130) (CEO Cheol Kim), kündigte heute die erfolgreiche Kommerzialisierung seiner ECOTRAN PPS- (Polyphenylensulfid) Verbindungen in Zusammenarbeit mit Hyundai Mobis, ein internationaler Autozulieferer, an. ECOTRAN ist das erste Material in der globalen Automobilbranche, das der Beseitigung von Schleiern auf Scheinwerfern dient. Dazu wird der technische Kunststoff auf die Halterungen von Autoscheinwerfern aufgetragen.

Initz ist ein Joint Venture von SK Chemicals Co. Ltd. und dem japanischen Unternehmen Teijin Ltd. Die beiden Unternehmen haben gemeinsam erfolgreich den ersten chlorfreien PPS-Harz entwickelt.

PPS ist ein technischer Kunststoff, der im Zuge des Trends zur Gewichtsreduzierung, der die Automobilindustrie seit langem beschäftigt, zunehmend metallische Werkstoffe für sämtliche Personen- und Lastkraftwagen und insbesondere für Elektrofahrzeuge ersetzen soll. Aufgrund seiner hohen Beständigkeit gegenüber Hitze und ätzenden Chemikalien gilt PPS als technischer "Superkunststoff". Initz produziert das PPS-Harz durch umweltfreundliche Verfahren, durch die keine Nebenprodukte sowie nur sehr wenig Gase und Verschmutzungen erzeugt bzw verursacht werden.

Das leistungsstarke PPS von Initz wirkt der Hauptursache von "Scheinwerferschleiern"" entgegen, was ein chronisches Problem der Automobilbranche ist. Die Ursache hierfür sind Kunststoffteile, die in den Scheinwerfern Gase erzeugen, wenn die Innentemperatur 200 °C übersteigt. Beim Abkühlen erhärtet das Gas und setzt sich an der Innenseite des Scheinwerfers fest. Der so entstehende Film schwächt die Lichtprojektion und beeinträchtigt dadurch die Sicherheit von Fahrern und Passanten in der Dunkelheit. Zusätzlich führt dies zu einer verringerten Leistung des Fahrzeugs und wirkt sich negativ auf das Erscheinungsbild sowie die Lichtverteilung aus.

Ein Schleier auf den Scheinwerfern lässt sich nicht vermeiden, da Kunststoffe bei hohen Temperaturen Gase erzeugen. Viele internationale Autoteilehersteller haben sich zur Lösung dieses Problems auf das Design der inneren Struktur von Scheinwerfern konzentriert, da keine andere Vorgehensweise für dieses grundlegende Problem zur Verfügung schien.

Eine Scheinwerferhalterung muss nicht nur hohen Temperaturen, sondern auch Feuchtigkeit standhalten können, die aufgrund der Temperaturdifferenz an der Innen- und Außenseite von Scheinwerfern entsteht. Eine Scheinwerferhalterung muss ebenfalls ausreichend robust sein, damit sich die Innenteile nicht durch starke Vibration lösen.

In enger Zusammenarbeit mit Hyundai Mobis ist es Initz nun gelungen, das Problem von Schleiern auf den Scheinwerfern durch Einbindung von Glasfaser zu lösen, indem speziell formulierte Harze für die Herstellung des neuen Materials genutzt werden. Das neue Produkt widmet sich somit einem bedeutendem technischen Problem der Automobilindustrie.

Die Zuverlässigkeit von Initz' PPS wurde durch ein methodisches Testverfahren unter extremen Umgebungsbedingungen bestätigt. Hierzu wurden ein Scheinwerfer aus dem neuen Material 70 Stunden lang und 8 weitere Testprodukte für drei Monate wiederholt an- und ausgeschaltet. Hyundai Mobis möchte nun das PPS-Material von Initz für alle seine Scheinwerfer verwenden, um so den Scheinwerferschleier gänzlich zu vermeiden.

"Diese Werkstofftechnologie kann für Produkte unmittelbar nach der Entwicklung angewendet werden und eine spezifische Produktlinie erweitern, ohne diese zu verändern. Somit wird PPS von Initz den Markt stark beeinflussen.", so ein Experte der Automobilbranche.

"Wir haben das lästige Problem der Scheinwerferschleier mit unserer Technologie und Erfahrung behoben, die wir durch die Entwicklung des weltweit ersten chlorfreien PPS gewonnen haben", so Hyo-kyung Kim, CEO von Initz. "Wir möchten nun unsere Präsenz im weltweiten Markt für Kraftfahrzeugteile durch die kontinuierliche Weiterentwicklung von Werkstofftechnologie ausbauen."

Initz wird sich voraussichtlich im globalen Wettlauf um verbesserte Fahrzeugwerkstoffe einen Wettbewerbsvorteil sichern, da sein PPS-Harz das Problem von Schleiern auf den Scheinwerfern löst, die entscheidend für das Erscheinungsbild eines Fahrzeugs sind.

chlorfreies PPS (Polyphenylensulfid)

PPS ist ein leistungsstarker technischer "Superkunststoff", der metallische Werkstoffe ersetzen und somit zu einer Gewichtsreduzierung beitragen kann. PPS von INITZ ist das weltweit erste chlorfreie und umweltfreundliche PPS. PPS von INITZ minimiert durch Verwendung dieser Technologie Ausgasung und Verschmutzung durch Lösungsmittel und Nebenprodukte (z.B. NaCl).

Leichte Ausbreitung

Die Lichtstärke und räumliche Ausbreitung der Lichtquelle. Allgemein bezieht sich dies auf die Stärke der Lichtdurchlässigkeit und Lichtstreuung.

