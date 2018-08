FRANKFURT (Dow Jones)--Daimler will sich laut einem Zeitungsbericht am Gebrauchtwagenportal Heycar von Volkswagen beteiligen. Der Stuttgarter Autohersteller plane, einen Anteil von 20 Prozent an dem Start-up zu übernehmen, schreibt das Handelsblatt unter Berufung auf Kreise der beiden Fahrzeughersteller. Die Gespräche seien weit fortgeschritten, es müssten aber noch Details geklärt werden. Der Deal könnte bereits in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Zuvor hätten Unterhändler von Volkswagen über Monaten hinweg mit Vertretern anderer Hersteller über etwaige Partnerschaften gesprochen, schreibt das Blatt mit Verweis auf Branchenvertreter.

Von VW hieß es auf Nachfrage von Dow Jones, dass man sich zu dem Artikel nicht äußere. Von Daimler war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.

Heycar war im Oktober 2017 von Volkswagen gegründet worden. Der Autokonzern will mit dem digitalen Portal den Platzhirschen mobile.de und Autoscout.24 laut eigener Darstellung nicht nur Marktanteile abnehmen, sondern sich perspektivisch als "Plattform Nr. 1 für höherwertige Gebrauchtwagen in Deutschland" positionieren. Derzeit hat das Start-up der Wolfsburger aber laut Zeitung nur rund 300.000 Autos im Angebot. Heycar sei damit im Vergleich zu Konkurrenten, die mehrere Millionen Fahrzeuge offerierten, aktuell noch ein Zwerg.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2018 07:37 ET (11:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.