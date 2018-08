Die Blockchain-Technologie hinter der Krypto-Leitwährungen Bitcoin wird für viele Organisationen immer interessanter. So erkundigte sich die FDP mit einer kleinen Anfrage (19/3313) bei der Bundesregierung nach den Plänen, die Technologie in Deutschland einzusetzen. In der Vorbemerkung des Anwortschreibens (19/3817), vom 14. August 2018, heißt es: "[ ...] die Begriffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...