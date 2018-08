Mainz (ots) -



Samstag, 25. August 2018, ab 20.15 Uhr Erstausstrahlung



Leonard Bernstein (1918-1990) hat das Musik-Bewusstsein des 20. Jahrhunderts mitgeprägt. Sein Schaffen, darunter auch sein wegweisendes Musical "West Side Story", machte den Dirigenten und Komponisten zur Musikikone. Anlässlich seines 100. Geburtstags zeigt 3sat am Samstag, 25. August 2018, ab 20.15 Uhr zwei Porträts, ein Konzert und den Spielfilm "West Side Story". Das 3sat-Magazin "Kulturzeit" spricht vorab am Freitag, 24. August 2018, 19.20 Uhr, mit Bernsteins Sohn Alexander Bernstein.



Die legendäre Verfilmung von Bernsteins gleichnamigem Broadway-Musical "West Side Story" zeigt 3sat um 20.15 Uhr. Sie verlegt das "Romeo und Julia"-Thema ins Milieu New Yorker Banden. In den Hauptrollen des mit zehn Oscars ausgezeichneten Films sind Natalie Wood und Richard Beymer zu sehen.



Die wichtigsten biografischen und künstlerischen Stationen in Bernsteins Leben beschreibt Georg Wübbolts Porträt "Bernstein Story" (Erstausstrahlung) um 22.40 Uhr. "Ohne Musik kann ich nicht leben", sagte Bernstein. Dazu zählte er aber nicht nur seine Dirigate und Kompositionen, sondern auch seine Mission als Musikvermittler. In den 1940er Jahren fand er seine kompositorische Berufung. Er spielte in Jazzcombos und lernte dort vor allem die Musik der Afro-Amerikaner kennen. Seine Musik spiegelt das Amerika des 20. Jahrhunderts wider. Darauf, ebenso wie auf den Klängen seiner russischen und jüdischen Wurzeln, beruht sein Werk.



In der Dokumentation "Leonard Bernstein" zeichnet Peter Rosen um 23.00 Uhr ein einfühlsames Porträt des Musikers und Menschen Leonard Bernstein. Er begleitete ihn bei Proben und Konzerten in Tel Aviv und folgte ihm in die New Yorker Carnegie Hall, in der Bernstein 1943 sein legendäres Debüt als Dirigent gab. Er besuchte ihn in seiner Wohnung im Herzen New Yorks, wo Bernstein offen und sehr persönlich über sein Leben und seine Arbeit sprach.



Eine Liebeserklärung an New York: Um 0.25 Uhr zeigt 3sat Lang Langs Konzert "New York Rhapsody", das am 3. Mai 2016 im Lincoln Center aufgezeichnet wurde. In einer großen Show mit Rufus Wainwright, Suzanne Vega, Lindsey Stirling, Kurt Elling, Jerry Douglas und Andra Day wurden Werke von Leonard Bernstein, Aaron Copland, Danny Elfman, George Gershwin und anderen aufgeführt. Das Orchester leitete David Lai.



