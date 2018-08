Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Auch wenn die Umsätze der Warenhäuser im Juli mit 6,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken sind (Vormonat +3,1 Prozent), handelt es sich nur um einen volatilen Teilbereich der Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen, die erst am 30. August publiziert werden, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...