Am frühen Nachmittag erreichte er bei 1,1618 Dollar den höchsten Stand seit knapp zwei Wochen. Am Vormittag war die Gemeinschaftswährung noch bei 1,1553 Dollar gehandelt worden. Zum Franken hat sich der Euro in den vergangenen Tagen ebenfalls weiter gefestigt. Mit 1,1398 Franken verbleibt er in der Nähe der Marke von 1,14, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...