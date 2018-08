Die Errichtung eines äußeren Blitzschutzsystems nach DIN EN 62305-3 (IEC 62305-3) [1] erlaubt die Anordnung eines getrennten und damit von den metallenen oder elektrischen Anlagen einer baulichen Anlage isolierten Blitzschutzsystems. Dabei sind die Fangeinrichtung und die Ableitungseinrichtung von der baulichen Anlage isoliert, d.?h. auf Abstand zu dem zu schützenden Objekt aufgebaut. Ein solcher isolierter Aufbau ist z.?B. erforderlich, wenn die bauliche Anlage oder ein Teil der baulichen Anlage nicht vom Blitzstrom durchflossen werden soll, sich jedoch im Schutzraum des getrennten äußeren Blitzschutzsystems befindet. Die Bilder 1 und 2 zeigen eine typische Anwendung eines isolierten Blitzschutzsystems auf einem Objekt zum Schutz der auf oder am Gebäude befindlichen technischen Anlagen.

Aufbau eines isolierten äußeren Blitzschutzsystems

Um ein isoliertes äußeres Blitzschutzsystem zu realisieren, können metallene Ableitungen durch Isolatoren wie Haltevorrichtungen aus GFK auf einen Trennungsabstand s nach DIN EN 62305-3 (IEC 62305-3) gebracht werden (Bilder 1 und 2). Dieser Trennungsabstand s kann auch durch hochspannungsfeste isolierte Ableitungen erzielt werden, wobei die hochspannungsfeste isolierte Ableitung hierbei unmittelbar auf der Oberfläche der baulichen Anlage verlegt werden kann. Die Anforderungen und Typenprüfungen für Isolatoren und hochspannungsfeste isolierte Ableitungen sind in dem neu erschienenen IEC TS 62561-8 festgelegt.

Deutliche Vorteile einer hochspannungsfesten isolierten Ableitung gegenüber dem mechanischen Aufbau durch Isolatoren liegen im technischen und architektonischen Bereich. Eine isolierte Ableitung kann unsichtbar hinter metallenen Fassaden, unter Reetdächern oder hinter Glasfassaden installiert werden [2]. In allen Fällen werden durch die galvanische Entkopplung des Blitzstroms von der baulichen Anlage die elektrischen Dachaufbauten vor den Wirkungen eines direkten Blitzeinschlages sicher geschützt. Dies hat nicht nur in der Industrie Vorteile (z.?B. in explosionsgefährdeten Bereichen), sondern kann in jeder baulichen Anlage einen wichtigen Punkt zum vorbeugenden Brandschutz und zur Sicherstellung der EMV darstellen. Die Einwirkung des durch den Blitzstrom hervorgerufenen Magnetfelds auf die bauliche Anlage kann durch ein getrenntes äußeres Blitzschutzsystem nicht verhindert werden.

Die Höhe des Magnetfeldes innerhalb einer baulichen Anlage ist jedoch durch die Schirmwirkung der vorhandenen metallenen Strukturen der baulichen Anlage gegeben. Die Wirkung des Magnetfeldes kann innerhalb der baulichen Struktur durch weitere in DIN EN 62305-4 (IEC 62305-4) beschriebene Schirmungsmaßnahmen reduziert werden. Eine Gebäudeelektroinstallation sollte zusätzlich mittels geeigneter SPDs (Surge Protective Devices) vor den Auswirkungen geschützt werden. Der große Vorteil eines isolierten äußeren Blitzschutzsystems ist jedoch die Reduktion von Potentialdifferenzen im Potentialausgleichssystem der baulichen Anlage. Ein isoliertes äußeres Blitzschutzsystem und die Schirmungsmaßnahmen liefern zusammen einen Beitrag zur Sicherstellung der elektromagnetischen Verträglichkeit und damit zum sicheren Betrieb elektrischer Anlagen auch im Falle eines Blitzeinschlags.

Blitzschutzsystem mit Isolatoren

Ein Isolator soll den Blitzstrom führenden Leiter von metallenen Strukturen und elektrischen Anlagen auf Abstand halten, gegen die induzierte Spannung bei einem Blitzeinschlag isolieren und den Umweltbelastungen wie ultravioletter Strahlung und Verschmutzung sowie den Zug- und Druckkräften infolge von Schnee, Eis und Wind standhalten. Isolatoren sind aber Teil eines mechanisch gekoppelten Systems aus isolierenden Werkstoffen und Leitern.

Die wichtigste Anforderung ist die Einhaltung des notwendigen Trennungsabstands auch bei Bewegung des Isolators. Der Trennungsabstand ist in DIN EN 62305-3 (IEC 62305-3) definiert und enthält den Koeffizienten km.

Statt km wird vom Hersteller der effektive Längenkorrekturfaktor kx angegeben, der in einer Typenprüfung bestätigt wird (s.?u.). kx gibt das Verhältnis der Steh-Blitzstoßspannungen einer Luftfunkenstrecke und eines durch UV-Bestrahlung gealterten Isolators an.

Die Verwendung von Isolatoren, die nach IEC TS 62561-8 geprüft sind, sorgt für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...