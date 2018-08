Die Währungskrise in der Türkei zieht auch weitere Schwellenlandwährungen mit in den Keller und so stehen auch Agrarrohstoffe wie Kaffee oder Zucker unter Druck. Kaffee war am Montag so günstig wie zuletzt in 2008. Rohrzucker ist ebenso vom Preisverfall betroffen wie Kaffee und notiert auf dem tiefsten Stand seit etwa zehn Jahren. Gründe hierfür können im schwachen brasilianischen Real gesehen werden. Da Brasilien als größter Exporteur für Kaffee und Rohrzucker gilt, sind die Rohstoffe von dieser Abwertung besonders betroffen. Anfang des Jahres bekam man für einen brasilianischen Real etwa 0,3019 US-Dollar, wohingegen man aktuell nur noch etwa 0,2521 US-Dollar für einen brasilianischen Real bekommt. Da beide Rohstoffe auf...

