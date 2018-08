Lidar liefert gestochen scharfe, dreidimensionale Bilder - auch bei Dunkelheit, Schnee und Nebel. Die Technologie treibt vor allem autonome Autos, könnte bald aber auch anderswo die Arbeit enorm erleichtern.

"Sind Sie angeschnallt? Wir fahren schon." Tetsuya Iijima fragt lieber noch mal nach. Denn wer zum ersten Mal bei dem Ingenieur in seinem voll autonomen Nissan Leaf mitfährt, verpasst schon mal den Start. Lautlos und ohne das geringste Ruckeln hat sich der weiße Wagen in Bewegung gesetzt. Nun verlässt er das weitläufige Londoner Hafengelände, fädelt sich ein in den Berufsverkehr auf der sechsspurigen Straße und nimmt Kurs auf die City. Iijima sitzt zwar noch am Steuer; aber beschleunigen, bremsen und lenken kann das Auto bereits ohne ihn. Dafür sorgen ein Dutzend kleine Kameras, Radar, Ultraschall, Prozessoren, Algorithmen - und ein Lidar-System.

Lidar steht für Light Detection and Ranging. Laserstrahlen erzeugen zentimetergenaue dreidimensionale Bilder - kunterbunte, räumlich tiefe und bewegte Reliefs. Der Lidar-Monitor im Nissan zeichnet Häuser und Bordsteinkanten dunkelviolett. Hydranten, Parkbänke und parkende Autos sind blau. Fahrende Autos mal rot, mal lila - "je nach ihrem Tempo und der Fahrtrichtung", erläutert Iijima.

Mayastädten auf der Spur

Auf der autonomen Probefahrt durch London ist der Lidar noch Hightech aus dem Labor. Bald aber soll diese Technologie in jedem Auto mitfahren. Die Umsätze der Hersteller wachsen um 43 Prozent pro Jahr - Tendenz steigend. In den kommenden 15 Jahren soll der weltweite Markt für Lidar-Systeme von heute rund 730 Millionen auf dann 28 Milliarden Dollar Umsatz wachsen.

Der wichtigste Treiber sind selbstfahrende Autos wie der Nissan. Denn "nur Lidar garantiert, dass Autos ihre Umwelt genau genug wahrnehmen, um führerlos darin zu navigieren", betont Rao Tummala, Professor für Elektroingenieurwesen an der Georgia Tech in Atlanta. Im Londoner Stadtverkehr sagt Ingenieur Iijima: "Ohne Lidar kein selbstfahrendes Auto. Der Lidar ist sein Auge, sein Sehnerv und die Gehirnregion, die optische Signale auswertet."

Aber auch zahlreiche andere Branchen profitieren von der Technologie: Führerlose Gabelstapler und Bagger, unbemannte Schiffe, Transportdrohnen, Industrieroboter, sogar autonome Kampfpanzer könnten mit Lidar Wirklichkeit werden. Archäologen nutzen ihn, um im Urwald Mayastädte sichtbar zu machen, die seit 1500 Jahren von der Vegetation überwuchert sind. Windkraftbetreiber berechnen mit ihm die besten Standorte, Architekten und Stadtplaner zeichnen Kanäle und Leitungen in wenigen Minuten nach, wo bisher wochenlange Vermessungen, Sondierungsbohrungen oder gar Grabungen nötig waren.

Wissenschaftler experimentieren schon lange mit der Technologie. 1971 zeichneten Astronauten vom Raumschiff Apollo 15 aus die Mondoberfläche mit Lidar nach. Die eigentliche Erfolgsgeschichte aber beginnt vor 13 Jahren in einer Hinterhofgarage an der San Francisco Bay. Bei David Hall.

Hall, 67, ist Chef von Velodyne. Das Unternehmen aus San José stellt eigentlich Audio-Equipment her, vor allem große Basslautsprecher, Subwoofer. "Mehr aus Langeweile", erzählt Hall, ein Mann mit jungenhaftem Gesicht, zu dem die weißen Haare nicht recht passen wollen, habe er in den Neunzigern angefangen, mit Lasern zu experimentieren. Statt zu segeln oder Golf zu spielen, sitzt er am Wochenende mit Lötkolben und Voltameter in seiner Werkstatt. 2004 sucht die Hightechbehörde des US-Militärs, DARPA, ein Gefährt, das führerlos 250 Kilometer durch die Mojave-Wüste fahren soll. 2015, so das damalige Ziel, soll ein Drittel aller Fahrzeuge in Kampfgebieten unbemannt sein.

Hall sieht schnell, wo das Hindernis liegt: mit der damals bekannten Orientierungstechnik wie Radar, Video und Ultraschall wäre jedes autonome Gefährt entweder viel zu langsam - oder halb blind. Zwei Jahre später meldet er seine Lösung zum Patent an. Noch heute ist sie die Grundlage aller leistungsfähigen Lidar-Systeme: Ein Elektromotor dreht 64 Laserquellen um die eigene Achse. Treffen die gebündelten Lichtstrahlen auf Gegenstände, werden sie reflektiert ...

Den vollständigen Artikel lesen ...