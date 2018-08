Daimler will offenbar einen Anteil von 20 Prozent an dem von VW gegründeten Start-up "HeyCar" übernehmen. Der Einstieg könnte in den kommenden Wochen bekannt gegeben werden.

Daimler will sich nach einem Zeitungsbericht am neuen Gebrauchtwagenportal des Konkurrenten Volkswagen namens "HeyCar" beteiligen. Der Stuttgarter Autobauer wolle an dem 2017 von VW gegründeten Start-up einen Anteil von 20 Prozent übernehmen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...