Er gilt als einer der größten Management-Vordenker der Gegenwart: Brian Tracy. Nun kommt der Grandseigneur der Wirtschaftswelt nach Deutschland. Am 4. Oktober spricht er in Düsseldorf vor mehreren Hundert Unternehmern, Managern, Führungskräften und Selbständigen über "High Performance Selling & Leadership". Es ist einer der ganz wenigen Auftritte in Europa - seit Jahren konzentriert sich Brian Tracy mit seinen Vorträgen vor allem auf den nordamerikanischen Markt. Mit mehr als 80 veröffentlichten Büchern, die in 42 Sprachen übersetzt wurden, und über fünf Millionen Zuhörern im Rahmen seiner Vorträge und Seminare ist Brian Tracy einer der renommiertesten Management-Trainer weltweit.



"Uns ist etwas Besonderes gelungen, ihn nach Deutschland zu holen", erklärt Aleksei Bluhmberg. Der Berliner Unternehmer und Weiterbildungsenthusiast bemängelt, dass zu wenig internationale Top-Redner in Deutschland auftreten und will dies nun ändern. Mit Business Progress, einer Marke seiner Bluhmberg Corporation GmbH, geht er den Start und verspricht Großes. "Brian Tracy wird nicht der einzige Spitzen-Referent sein, den wir nach Deutschland holen."



Berühmt wurde Brian Tracy nicht nur als Trainer und Management-Vordenker, sondern auch durch seine Kandidatur als Gouverneur von Kalifornien.



Weitere Informationen über Business Progress und die geplanten Veranstaltungen sowie Tickets gibt es unter www.businessprogress.eu. Eine persönliche Einladung von Brian Tracy zu diesem Event ist unter https://www.youtube.com/watch?v=b_pLuRsI9kc&t abrufbar.



Business Progress ist eine Marke der Bluhmberg Corporation GmbH und verspricht ein einzigartiges Konzept an exklusiven Foren, Seminaren und Premium-Events mit international bekannten und renommierten Top-Speakern, erfolgreichen Spitzen-Managern und Unternehmern aus dem In- und Ausland sowie Wissenschaftlern, Künstlern, Sportlern, Politkern, Innovatoren und erfahrenen Experten aus der ganzen Welt. Business Progress hat den Anspruch, die inspirierendsten Veranstaltungen auf internationaler Ebene zu kreieren und sich in Sachen Qualität, Bühnenperformance und Weiterbildungskonzeption von allen anderen bestehenden Formaten zu unterscheiden. Das Ziel ist dabei die Vermittlung von hochinformativen Business-Inhalten und neuen Perspektiven für Unternehmen jeder Größe aus unterschiedlichen Branchen.



