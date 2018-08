Bonn (ots) - Am 13. Oktober in Bonn / Foodmarkt, Vorträge, Workshops und Experten-Tipps / Mit dem Ticketkauf Übernachtung oder Food-Tour gewinnen



Am 13. Oktober 2018 ist es soweit, dann feiert das neue Chefkoch Foodhotel Premiere im Kameha Grand Bonn und präsentiert Food-Trends zum Anfassen, Probieren und Mitmachen. Genuss trifft auf Innovation, Kreativität, Spaß und Lifestyle. Chefkoch.de, Europas größte Online-Koch- und Rezepte-Community, die in diesem Jahr ihr 20jähriges Jubiläum feiert, und das Kameha Grand Bonn verwandeln die rund 1.000 Quadratmeter des gläsernen Kameha Domes speziell für diesen Tag in ein einzigartiges "Food Wonderland".



Egal ob Hobbykoch, Foodie, Gourmet-Experte oder Profikoch, im Chefkoch Foodhotel kommen alle zusammen, können sich austauschen und einen Tag voller Genuss und Expertise erleben. Elf Stunden lang von 10.00 bis 21.00 Uhr lädt ein bunter Foodmarkt mit zahlreichen Ausstellern die Besucher zum Flanieren und Entdecken ein. Für das leibliche Wohl vor Ort sorgen ausgesuchte Foodtrucks und exklusive Getränke-Tastings an der Pure Goldbar.



Das abwechslungsreiche Bühnenprogramm und die Workshops weihen die Besucher in die neuesten Food Trends ein. In zahlreichen Vorträgen zeigen Experten aus den unterschiedlichsten Bereichen, wie viel Innovationskraft, Vielfältigkeit und Dynamik in der Branche zu finden sind. Die Tipps und Tricks der Profis reichen von Brunch über Lunch bis hin zu Dessert-Kreationen. YUNICO-Sternekoch Christian Sturm-Willms beispielswiese entführt die Teilnehmer seines Kurses in die Geschmackswelten der modernen Fusion-Food-Küche. Darüber hinaus geht es auch um Sushi, Food Experimente, Jackfruit, Molekulare Techniken oder Food Pairing. Außerdem können interessierte Foodies auch selbst Hand anlegen und in den Koch-Workshops eigene, schmackhafte Kreationen zaubern.



Alle Informationen zum Programm stehen online unter https://www.chefkoch.de/foodhotel zur Verfügung, dort gibt es auch die Tickets für das Foodhotel (8 EUR / pro Person) sowie das gesamte Workshop-Angebot (10 EUR / pro Person und Workshop).



Ein Ticket aus dem Vorverkauf sichert außerdem die Chance, eine Übernachtung (insgesamt 2) in der Beethoven Suite im Kameha Grand Hotel oder einen Gutschein (insgesamt 5) für eine kulinarisch-kulturelle Stadtführung mit Eat the World zu gewinnen. Wer bis zum 12.10. ein Ticket kauft, nimmt automatisch teil, die Gewinner werden am Veranstaltungstag ausgelost und bekannt gegeben.



Termin: 13. Oktober 2018 Uhrzeit: 10.00 bis 21.00 Uhr Ort: Kameha Grand Bonn, Am Bonner Bogen 1, 53227 Bonn Eintrittspreis: 8 Euro pro Person, Workshop-Ticket 10 EUR pro Person/Workshop



Pressekontakt: Joachim Haack Kommunikation FOOD + WIRTSCHAFT c/o PubliKom, Tel. 040/39 92 72-0, E-Mail: presse@publikom.com www.chefkoch.de