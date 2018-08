Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Continental nach einer Umsatz- und Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Es gebe nun mehr Fragen als Antworten, schrieb Analystin Victoria Greer in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Es sei ihr nicht klar, was sich so stark verändert haben solle, dass der Ausblick nur drei Wochen nach dem Zwischenbericht derart deutlich abgeschwächt werden musste./ag/ck Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-08-22/14:28

ISIN: DE0005439004