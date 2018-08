Die NordLB hat die Einstufung für Evonik nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Halten" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Die finalen Kennziffern des Chemiekonzerns hätten die vorläufigen Eckdaten bestätigt, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Aktie weise eine überdurchschnittlich hohe Dividendenrendite auf. Gemessen an anderen Bewertungskriterien scheine das Kurspotenzial inzwischen aber begrenzt zu sein. Bewegung könne in die Aktie kommen, wenn sich der angestrebte Verkauf des Methylacrylat-Geschäfts konkretisiere./edh/ck Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-08-22/14:29

ISIN: DE000EVNK013