Im Streit um den Hambacher Wald am dortigen Tagebau sieht der Bund für Umwelt und Naturschutz in Nordrhein-Westfalen keine Notwendigkeit für Rodungen im Herbst. Der Kohle-Abbau sei selbst bei gleichbleibender Fördermenge im Fall eines Verzichts auf die Rodungen in dieser Saison nicht gefährdet, hieß es am Mittwoch in einem Schreiben der Organisation an den Vorsitzenden der Kohlekommission der Bundesregierung. Sie widersprach damit dem Energiekonzern RWE , der die Rodungen für zwingend notwendig hält.

Durch die Nutzung eines Gestaltungsspielraums beim Abbau lasse sich ein zeitlicher Puffer von mehreren Jahren schaffen, hieß es in dem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. "Selbst bei gleichbleibender Abbaumenge bieten sich RWE damit zeitliche Spielräume, die ein Aussetzen der Rodungen möglich machen, ohne dass es zu Betriebsstilllegungen käme." Insofern gebe es kein erkennbares Argument, dass gegen ein Moratorium zumindest während der Arbeit der Kohlekommission spreche. Das Moratorium sei vielmehr notwendig, um die Integrität der Kommissionsarbeit zu erhalten.

Ein breites Bündnis aus Betroffenen, Naturschützern und kirchlichen Organisationen hatte am Montag ein sofortiges "Braunkohle-Moratorium" für Rodungen, Umsiedlungen und Abrissarbeiten im Rheinland gefordert./sil/DP/jha

