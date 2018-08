MÜNCHEN, Aug. 22, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Analysten von Gartner haben Workday, Inc. (https://www.workday.com/de-de/homepage.html) (NASDAQ:WDAY), einen führenden Anbieter von Cloud-Anwendungen für das Finanz (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html)- und Personalwesen (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management.html), zum dritten Mal in Folge im "Leaders Quadrant" des Magic Quadrant für Cloud HCM Suites (http://www.workday.com/en-gb/forms/reports/report-gartner-hcm-magic-quadrant.html) für mittelständische und große Unternehmen1 positioniert. Workday erzielte dabei in der Kategorie "Ability to Execute" die Spitzenposition.



Immer mehr Organisationen verlassen sich auf Workday Human Capital Management (HCM) (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management.html), um die Produktivität und die Karriereplanung der Mitarbeiter zu verbessern, tiefere Einblicke in den Personalbestand zu bekommen und mit den sich ändernden Geschäftsanforderungen Schritt zu halten. Mit mehr als über 70 Prozent seiner mehr als 2.200 Kunden im Produktivbetrieb und einer Kundenzufriedenheit von 98 Prozent liefert Workday kontinuierlich die Vision und Innovation, die globale Unternehmen benötigen, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei helfen ihnen die folgenden Neuentwicklungen:

Größere Offenheit und Erweiterbarkeit für das Management ihres einzigartigen Geschäfts : Workday bietet eine noch größere Offenheit (https://blogs.workday.com/openness-at-workday/) für Kunden und erweitert Workday in andere Umgebungen und Anwendungen hinein. Auf der Workday Cloud Platform (https://www.workday.com/de-de/applications/workday-cloud-platform.html) entwickeln und implementieren Early Adopters bereits Anwendungen und ebnen damit den Weg für weitere Kunden und Partner, um in Zukunft Programmierschnittstellen und Workday-Tools zu nutzen. Durch eine Partnerschaft mit Slack (https://blogs.workday.com/workday-slack-building-integrations-shared-customers/) hilft Workday Mitarbeitern dabei, sich in ihrer bekannten Arbeitsumgebung noch einfacher zu vernetzen und zusammen zu arbeiten.





Workday stellt intelligentere Tools zur Verfügung, um Aufgaben zu vereinfachen und die Mitarbeitererfahrung insgesamt zu verbessern. Dazu gehört die Entwicklung eines Conversational Interface - Workday Assistant -, das die Fähigkeiten der Sprachverarbeitung für die natürliche Sprache verwendet, um allen Mitarbeitern in Echtzeit Informationen, Empfehlungen und Best Practices zu liefern - ganz einfach während ihrer täglichen Arbeit. Workday bietet außerdem eine neue Benutzererfahrung für ein noch stärker vernetztes, persönlicheres und ansprechenderes digitales Erlebnis (https://blogs.workday.com/bringing-the-power-of-personalization-to-the-employee-experience/). In Workday Learning (https://www.workday.com/de-de/applications/human-capital-management/learning.html) werden Machine-Learning-gestützte Verbesserungen in der Medientranskription die Zugänglichkeit, das Verständnis und die Videosuche für die Nutzer verbessern. Mehr globale Ressourcen für weitere Expansion: Die Workday Kunden Community, die für mehr als 31 Millionen Anwender weltweit steht, erzielt mit der Software von Workday weiterhin geschäftlichen Mehrwert - und das in mehr als 200 Ländern und in mehr als 30 Sprachen. Mit wachsender Kundenzahl und weltweiter Expansion erweitert Workday auch seine globale Präsenz durch Initiativen wie das Workday Global Payroll Cloud Programm (https://www.workday.com/en-us/partners-services/partners/global-payroll-partners.html#?q=) weiter aus. Im Rahmen dessen können Kunden die passenden lokalen Dienstleister für ihre Gehaltsabrechnung auswählen. Gleichzeitig können sie Kosten und Zeit einsparen, die ansonsten durch die Implementierung, Integration und Verwaltung von Drittanbieter-Lösungen zur Gehaltsabrechnung anfallen würden. Workday hat derzeit 20 globale Payroll-Partner, die zertifizierte Integrationen für mehr als 127 Länder anbieten.

"Wir glauben, dass Gartners Positionierung von Workday als ein Cloud HCM Leader im dritten Jahr in Folge unsere Innovationsfähigkeit und die Unterstützung ausdrückt, die wir unseren Kunden auf der ganzen Welt bieten. Dies spiegelt auch die Kundenzufriedenheit wider, bei der wir zu 98 Prozent positiv bewertet werden", sagt Cristina Goldt, Vice President, HCM Products bei Workday. "Einige der größten Organisationen weltweit - einschließlich Fortune 50 und Fortune 500 Unternehmen - nutzen Workday, weil wir seit jeher Kunden rasch in Produktion bringen und sie in einer kurzen Zeit Mehrwert realisieren können. Wir freuen uns darauf, weiterhin mit unseren Kunden zusammenzuarbeiten, ihnen die Technologie und Erfahrungen zu bieten, die ihre Erwartungen übertreffen und damit gleichzeitig ihr Wachstum und ihren Erfolg zu fördern."

Zusätzliche Informationen:

Lesen Sie die kostenlose Ausgabe des Gartner-Berichts auf der Webseite von Workday (http://www.workday.com/en-gb/forms/reports/report-gartner-hcm-magic-quadrant.html).

(http://www.workday.com/en-gb/forms/reports/report-gartner-hcm-magic-quadrant.html). Besuchen Sie den Workday-Blog für eine zusätzliche Perspektive: Workday Positioned as a Leader in Gartner Magic Quadrant for Cloud HCM Suites for Midmarket and Large Enterprises (http://blogs.workday.com?p=11789), von Cristina Goldt, Vice President, HCM Products bei Workday.

Haftungsausschluss:

Weder unterstützt Gartner Anbieter, Produkte und Services, die in seinen Forschungspublikationen beschrieben werden, noch empfiehlt es die ausschließliche Zusammenarbeit mit Anbietern, die hohe Bewertungen oder anderweitige Anerkennungen erhalten haben. Gartners Forschungspublikationen bilden die Meinung von Gartners Forschungseinrichtung ab und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen missverstanden werden. Gartner schließt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen in Bezug auf diese Forschung aus, dazu zählen auch Gewährleistungen hinsichtlich der Markttauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Workday

Workday (https://www.workday.com/de-de/homepage.html)ist ein führender Anbieter von Enterprise-Cloud-Anwendungen für das Finanz (https://www.workday.com/de-de/applications/financial-management.html)- und Personalwesen (http://www.workday.com/de/applications/human_capital_management.php). Das Unternehmen wurde 2005 gegründet und bietet Anwendungen in den Bereichen Finanzmanagement, Human Capital Management und Analyse, die für globale Konzerne, Bildungseinrichtungen und Regierungsbehörden konzipiert sind. Von mittelständischen bis hin zu Fortune-50-Unternehmen haben sich Organisationen bereits für Workday entschieden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

