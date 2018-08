Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Aena auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 160 Euro belassen. Dass die Aktie des Flughafenbetreibers seit Mitte Mai an Wert eingebüßt hat, sei gerechtfertigt angesichts des bevorstehenden Gegenwindes, schrieb Analystin Stephanie D'Ath in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Cash-Generierung werde schwieriger./ck/la Datum der Analyse: 22.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2018-08-22/14:46

ISIN: ES0105046009