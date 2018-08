Was wäre, wenn Lehman heute Pleite ginge? Im aktuellen Wirtschaftsdienst (via zeit.de) gibt es einige spannende Beiträge zum zehnjährigen "Jubiläum" der Lehman-Pleite. Martin Hellwig etwa setzt sich mit der Frage auseinander, was denn wäre, wenn heute die US-Investmentbank Pleite ginge. Hellwig kritisiert, dass nach wie vor zu viele Institute "too big to fail" seien. "Die Möglichkeit eines Zusammenspiels von Wertpapierverkäufen, Kursverlusten und Überschuldungsvermutungen bestehe unverändert fort". Aus dem "5 vor 9 Newsletter", zitiert im http://www.boerse-social.com/gabb .

