Unser wikifolio Stockpicking Österreich ist exakt heute 5 Jahre alt. Das wikifolio schloss zum Start ja unmittelbar an das ebenfalls öffentliche und von uns gemanagte Vorgänger- Real-Money-Depot bei Brokerjet (damals für den Börse Express) an. Kumuliert wurden aus 10.000 investierten Euro seit 4.4. 2002 aktuell ca. 106.133 Euro. Für sich gesprochen liegt das wikifolio 60,6 Prozent im Plus. Heuer gibts bisher ein Plus von 3,5 Prozent, das hat der ATX in etwa Minus. Zum Jubiläum wurde eine der langfristigen Lieblingsaktien aufgestockt: Palfinger zu 31,72. Die Uniqa ist im wikifolio ebenfalls eine Basiswette, heute kamen gute Zahlen, die vom Markt auch in einer Erstreaktion gut aufgenommen wurden. Die Highlights: Laufende verrechnete Prämien um 3,1...

