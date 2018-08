München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von Nestlé (ISIN CH0038863350/ WKN A0Q4DC) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Die Währungskrise in der Türkei ziehe auch weitere Schwellenlandwährungen mit in den Keller und so stünden auch Agrarrohstoffe wie Kaffee oder Zucker unter Druck. Kaffee sei am Montag so günstig wie zuletzt in 2008 gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...