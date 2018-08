=== 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H, Lehrte *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex August PROGNOSE: 108 zuvor: 108 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,1 zuvor: 54,9 *** 09:00 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 53,2 zuvor: 53,3 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,2 zuvor: 54,1 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,5 zuvor: 56,9 *** 09:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 1H, München *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,9 zuvor: 55,1 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 54,5 zuvor: 54,3 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 54,4 zuvor: 54,2 11:00 DE/Volkswagen AG (VW), PG zum Thema "Volkswagen auf dem Weg in die neue Mobilitätswelt", Berlin 13:25 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 1Q, Hangzhou *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der geldpolitischen Sitzung vom vom 26. Juli 14:00 DE/Bayer AG, Telefonkonferenz für Investoren zum Thema "Diskussion Glyphosat-Rechtsstreit", Leverkusen *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 212.000 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 55,3 *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit August (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: k.A. zuvor: 56,0 *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone August (Vorabschätzung) PROGNOSE: -0,7 zuvor: -0,6 *** 16:00 US/Neubauverkäufe Juli PROGNOSE: +2,2% gg Vm zuvor: -5,3% gg Vm *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 3Q, Palo Alto - US/CN/Weitere US-Strafzölle (25 Prozent) auf chinesische Importe im Wert von 16 Mrd Dollar treten in Kraft; China hat Gegenzölle in gleicher Höhe und zum gleichen Zeitpunkt angekündigt - US/Court of Chancery, Schlussplädoyer im Gerichtsverfahren wegen der Aufkündigung der Akorn-Übernahme durch Fresenius - US/Fed Kansas City, Economic Policy Symposium in Jackson Hole (bis 25.8.) - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Reise nach Georgien, Armenien und Aserbaidschan (bis 25.8.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2018 08:48 ET (12:48 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.