BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat eine Blockchain-Strategie angekündigt. Nach vorbereitenden Workshops sollten die Arbeiten an der Strategie noch in diesem Jahr beginnen, erklärte die Regierung in ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage der FDP-Fraktion. Konkrete Einsparpotenziale dank Blockchain könnten aber erst nach der Durchführung und Evaluation von Projekten beziffert werden.

Bezüglich der übergeordneten Distributed-Ledger-Technologie (DLT) ist laut den Angaben ein Pilotprojekt in Vorbereitung, mit dem sinnvolle Anwendungsbereiche in der öffentlichen Verwaltung ausgelotet werden sollen. Die Bundesregierung bewerte DLT als "vergleichsweise junge Technologie, deren gesellschaftliches und ökonomisches Potenzial derzeit sehr schwer einzuschätzen ist".

Grundsätzlich hält sie es laut der Antwort für denkbar, dass sich DLT als innovative Technologie etablieren kann. "Die Bundesregierung befindet sich im Dialog mit Entwicklern, Wissenschaft, Verbänden und Pilotanwendern, auch um potenzielle Anwendungen und Einsatzgebiete im eigenen Verantwortungsbereich zu identifizieren."

August 22, 2018 08:58 ET (12:58 GMT)

