European Lithium kann sich an der Börse weiterhin nicht aus seinem Negativtrend befreien. Am Mittwoch spitzt sich die Lage dabei bedenklich zu. Nach Verlusten in Höhe von 4,8 Prozent im morgendlichen Handel landete das Papier auf einem Kurs von nur noch 0,099 Euro. Damit wird nicht nur eine psychologisch wichtige Marke unterschritten, es handelt sich auch um den niedrigsten Stand des laufenden Jahres. Nach unten hin sind jetzt nicht mehr viele Unterstützungen zu finden. Im schlimmsten Fall ist ... (Robert Sasse)

Den vollständigen Artikel lesen ...