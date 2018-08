Evotec kann die ohnehin schon gute Stimmung bei seinen Anlegern am Mittwoch weiter befeuern. Die Ankündigung einer strategischen Partnerschaft zur Suche nach Diabetes-Therapien mit dem namhaften Unternehmen Novo Nordisk kam an der Börse hervorragend an und schickte die Evotec-Aktie am Morgen um knapp drei Prozent nach oben. Bei der Zusammenarbeit stellt Evotec seine Wirkstoffforschungsplattform zur Verfügung. Novo Nordisk soll dann für die präklinische Forschung von zuvor ausgewählten Wirkstoffkandidaten ... (Robert Sasse)

