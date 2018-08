S&P 500 erreichte am Dienstag im Intraday-Handel sein Allzeithoch Technische Indikatoren deuten darauf hin, dass die Rallye nicht so überhitzt ist wie im Januar Fünf interessante Bewertungsmaßstäbe im Fokus

Als die US-Aktien im Februar zurückgingen, sahen einige das Ende des 9-jährigen Bullenmarktes. Doch erneut erholten sich die US-Aktien und erreichten am 21. August ihr Allzeithoch, zumindest gilt dies für den S&P 500. Wie immer wirft dies die Frage auf: Wie lange könnte dieser Bullenmarkt noch anhalten? Wir präsentieren fünf Charts, die für Trader interessant sein dürften. Chart: Momentum niedriger als im Januar So atemberaubend es auch sein mag, aber aus der charttechnischen Perspektive ist die jüngst steile Aufwärtsbewegung im Bullenmarkt noch intakt. Trotz einer harten Korrektur im Februar bleibt der US500 über seiner entscheidenden Trendlinie. Außerdem sind wir nicht einmal in der Nähe der oberen Grenze des aufsteigenden Trendkanals. Auch der 100-Tage-Momentum-Indikator deutet daraufhin, dass wir uns noch nicht im Extrembereich befinden. Ende Januar 2018 waren bereits höhere Werte zu beobachten.

Trotz der Spannungen bezüglich der Handelskonflikte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...