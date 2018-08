Wilhelmshaven (ots) -



- Querverweis: Dokumente liegen in der digitalen Pressemappe zum Download vor und sind unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Am Samstag, den 25. August 2018 um 10 Uhr, wird die Fregatte "Bayern" nach fast sechs Monaten im NATO-Verband der Standing NATO Maritim Group 2 und rund 27.500 gefahrenen Seemeilen in ihren Heimathafen Wilhelmshaven zurückkehren.



"Die Fregatte 'Bayern' ist jetzt das fünfte Jahr in Folge unterwegs und hat auch in diesem Einsatz wieder einen klasse Job erledigt", so der Kommandant, Fregattenkapitän Markus Brüggemeier (46), mit Blick auf die vergangenen Monate. "Die Einsatzausbildung hat sich bezahlt gemacht. Es war trotzdem ein langer, zehrender Einsatz im Spannungsfeld der internationalen Politik."



Die "Bayern" war Anfang März dieses Jahres in Richtung Mittelmeer ausgelaufen. Während der Fußball-Weltmeisterschaft gab es an Bord ein Public Viewing. Des Weiteren gab es auch bei verschiedenen Hafenaufenthalten die Möglichkeit, historische Stätten wie beispielsweise Troja und Pergamon zu besuchen.



Hinweise für die Presse



Medienvertreter sind zum Pressetermin "Nächstes Ziel: Heimathafen" eingeladen. Für die weitere Ausplanung und Koordinierung wird um eine frühzeitige Anmeldung gebeten.



Termin: Samstag, den 25. August 2018. Eintreffen bis spätestens 09.30 Uhr. Ein späterer Einlass ist nicht möglich.



Ort: Marinestützpunkt Heppenser Groden, Alfred-Eckhardt-Straße 1, 26384 Wilhelmshaven (Anschrift/Adresse für Ihr Navigationsgerät)



Anmeldung: Medienvertreter werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Freitag, den 24. August 2018 um 10 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum unter der Fax-Nummer +49(0)4421-68-68796 oder per E-Mail zu akkreditieren. Nachmeldungen sind nicht möglich.



OTS: Presse- und Informationszentrum Marine newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67428 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67428.rss2



Pressekontakt: Presse- und Informationszentrum Marine Pressestelle Einsatzflottille 2 Tel.: +49 (0) 4421-68-5800/5801 E-Mail: markdopizpressestellewhv@bundeswehr.org