Die Verluste in Dänemarks Agrarsektor könnten die größten seit der Finanzkrise 2008 sein. Das sorgt für viele Firmenpleiten.

In Dänemark trifft die Dürre Landwirte stärker als bisher erwartet und dürfte dem Branchenverband zufolge immer mehr Firmenpleiten auslösen. Die Verluste im Agrarsektor könnten sich auf umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro summieren und damit so hoch ausfallen wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr, teilte das Forschungsinstitut Seges des dänischen Landwirtschafts- und Lebensmittelrats am Mittwoch mit.

Etwa drei Viertel davon gingen allein auf die Trockenheit zurück. Zudem leiden die Bauern ...

