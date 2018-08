Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-08-22 / 15:16 *Das ist der Titel des achten Marquard & Bahls Nachhaltigkeitsberichts, der kürzlich erschienen ist. In dem Bericht finden sich Informationen über alle Maßnahmen und Programme im Bereich des Nachhaltigkeitsmanagements der Marquard & Bahls Gruppe im vergangenen Geschäftsjahr.* Viele Marquard & Bahls Gesellschaften sind in Bereichen der Öl- und Gas-Wertschöpfungskette [1] aktiv. Um negative Auswirkungen der Geschäftstätigkeiten so gering wie möglich zu halten, hat Marquard & Bahls Nachhaltigkeit sowie Gesundheit & Arbeitsschutz als Unternehmenswerte [2]verankert und bekennt sich zu der Verpflichtung, als fairer Arbeitgeber und engagiertes Mitglied der Gesellschaft zu handeln und die Umwelt zu schützen. Der jährlich erscheinende Nachhaltigkeitsbericht bietet einen Überblick über das Engagement und die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Marquard & Bahls Gruppe weltweit. Um einen transparenten und aussagekräftigen Bericht zur Verfügung zu stellen, richtet er sich an den Kriterien der Global Reporting Initiative (GRI Global Standards) sowie dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) aus. Auch zukünftig verfolgt Marquard & Bahls einen nachhaltigen Kurs mit dem Ziel, Kundenbedürfnisse heute zu erfüllen, ohne die Lebensqualität kommender Generationen zu gefährden. Den Nachhaltigkeitsbericht [3] finden Sie auf der Marquard & Bahls Internetseite [4]. Marquard & Bahls AG ist ein in Hamburg ansässiges Unternehmen, das in den Bereichen Energieversorgung, -handel und -logistik tätig ist. Zu den zentralen Geschäftsfeldern gehören Handel, Tanklagerlogistik und Flugzeugbetankung. Darüber hinaus betätigt sich das Unternehmen in den Bereichen Schüttgutumschlag, Biogas, Emissionshandel, Mineralölanalytik und Energiedienstleistungen. Marquard & Bahls ist über ihre Tochtergesellschaften in 36 Ländern in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 7.700 Mitarbeiter. www.marquard-bahls.de [5] Pressekontakt: Anna Weritz Team Leader Sustainability Marquard & Bahls AG Tel. +49 40 37004-0 sustainability@marquard-bahls.com Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Marquard & Bahls AG Schlagwort(e): Energie 2018-08-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 716507 2018-08-22 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c6f8cff144ab2cc386db7b4409457912&application_id=716507&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=0db7988e84a48074e757ef8754989835&application_id=716507&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=e00867ca348ff21080eb1c97535e6066&application_id=716507&site_id=vwd&application_name=news 4: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d08cca5ea969d34942beace0f6d66d67&application_id=716507&site_id=vwd&application_name=news 5: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=7d4bed9e559bf7d110ac7c8c6f1103da&application_id=716507&site_id=vwd&application_name=news

