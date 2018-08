Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Trucker führen ein stressiges Leben auf der Autobahn, sind getrieben von Lieferterminen und stecken täglich im Verkehrschaos. An den Sonntagen, 26. August und 2. September 2018, jeweils um 18.00 Uhr, begleitet eine zweiteilige "ZDF.reportage" die Truckerin Vivien B. sowie deren Kollegen Reinfried K. und Piet van T. im stressigen Berufsalltag auf der Autobahn.



Die Frauen und Männer hinterm Steuer haben einen Fulltime-Job mit bis zu 15 Arbeitsstunden am Tag. Zudem müssen sie mit vielen Herausforderungen kämpfen: Fahrer aus Billiglohnländern erhöhen den Konkurrenzkampf, verstopfte Autobahnen und Parkplätze sowie kilometerlange Baustellen machen den Truckern zu schaffen. Vivien B. ist seit zwei Jahren Truckerin und Mutter eines dreijährigen Sohnes - es ist für sie nicht immer einfach, Job und Familienleben unter einen Hut zu bekommen. Der 58-jährige Reinfried K. geht seine letzten Jahre auf dem Bock mit einer gewissen Gelassenheit an, was aber nicht immer einfach ist, wenn er mal wieder nur schleichend vorankommt. Piet van T., gelernter Koch, wechselte vor 19 Jahren vom Herd in die Fahrerkabine - und auch ihm sitzt die Zeit auf der Autobahn immer im Nacken.



Die zweiteilige ZDF.reportage "Die Trucker" mit den Folgetiteln "Leben auf der Autobahn" und "Stress hinterm Steuer" blickt auch auf die tägliche Arbeit von Polizei und Autohofbetreibern. Auf der A2, der Transitstrecke für den osteuropäischen Frachtverkehr, sind die Kommissare Sascha M. und Volker S. von der Polizei Hannover mit einer Spezialeinheit tonnenschweren Verkehrssündern auf der Spur.



https://presseportal.zdf.de/pm/zdfreportage/



http://reportage.zdf.de/



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDF



Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfreportage



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121