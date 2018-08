Zürich (ots) - Richard Eisler, Gründer des Vergleichsportals

Comparis, hat in Zug eine neue Firma mit Namen Hypoterra ins Leben

gerufen und steigt damit in das Kredit- und Immobiliengeschäft ein.

Das zeigen Unterlagen des Handelsregisteramts Zug, die der

«Handelszeitung» vorliegen. Die Firma bezweckt laut den Statuten die

Hypothekar- und Kreditfinanzierung von Wohneigentum in der Schweiz.

Das Spezielle daran ist die Herkunft der nötigen Gelder: Hypoterra

will dafür unter anderem Anleihen ausgeben - allerdings nicht auf

herkömmlichem Weg, sondern über «Coins auf der Blockchain», wie aus

den Unterlagen hervorgeht.



Der Verwaltungsrat von Hypoterra ist prominent bestückt. An Bord

ist neben Gründer Eisler der Chef des Wirtschaftsprüfers und

-beraters BDO, Werner Schiesser. Einsitz hat zudem Aleksander

Berentsen, Wirtschaftsprofessor an der Universität Basel mit

Forschungsschwerpunkt Blockchain und Krypto-Assets. Die beteiligten

Personen wollten derzeit noch keinen Kommentar zur neu gegründeten

Firma abgeben. Hypoterra ist mit 1 Million Franken kapitalisiert.

Eingezahlt hat Eisler das Geld aber nicht in Coins. Sondern in

Schweizer Franken.



