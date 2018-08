Zürich (ots) - Die Post-Tochter Postauto lanciert unter dem Namen

Kollibri ein neues Transportangebot mit Sammeltaxis. Das bestätigt

eine Sprecherin gegenüber der «Handelszeitung». Das Pilotprojekt

läuft in der Region Brugg im Kanton Aargau. Kollibri erinnert an

Sammeltaxis wie man sie von Reisen im Ausland kennt. Minibusse

sammeln Kunden ein, die in die gleiche Richtung reisen, und verteilen

sie möglichst effizient an ihre Zielorte. Neu dabei ist der Ansatz:

Wer mit Kollibri reisen möchte, braucht die dazu passende Handy-App.

Diese funktioniert in etwa wie die des Fahrdienstes Uber. Der Kunde

definiert seinen Zielort und wo er abgeholt werden will.

Anschliessend bezahlt er direkt aus der App mit seiner Kreditkarte.

Zu den Fahrtkosten macht Postauto offiziell keine Angaben. Eine

Mitarbeiterin der bereits aktiven Kunden-Hotline spricht von einem

Fahrpreis «zwischen dem einer Taxifahrt und eines ÖV-Tickets für eine

vergleichbare Strecke». Der Start dürfte kurz bevorstehen. Die

Website von Kollibri ist aufgeschaltet, die dazu gehörende App kann

bereits installiert und registriert werden. Als Partnerin wirkt

Automobil-Importeurin Amag. Noch befinde man sich in letzten

Verhandlungen mit Partnern, sagt die Sprecherin. Gestartet werde,

sobald alle Verträge unterschrieben seien. Kollibri wird vorerst

während eines Jahres in Brugg getestet. Ob der Dienst anschliessend

landesweit ausgerollt werde, sagt die Postauto-Sprecherin nicht.

Bisher gebe es keine Pläne über das Pilotprojekt hinaus.



