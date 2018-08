Eigentlich will die Helaba in diesem Jahr ihre jahrelange Talfahrt stoppen. Das schlechte Ergebnis im ersten Halbjahr macht aber wenig Hoffnung.

Die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) spürt die niedrigen Zinsen und den harten Wettbewerb. In einigen Bereichen sei das Umfeld noch etwas herausfordernder geworden, sagte Finanzchef Detlef Hosemann am Mittwoch in einer Telefonkonferenz zur Halbjahresbilanz.

Es könne sein, dass das Ergebnis 2018 unter dem Vorjahreswert bleibe. Die Helaba hatte sich zum Ziel gesetzt, im laufenden Jahr die jahrelange Talfahrt zu stoppen. 2017 war das Ergebnis vor Steuern um ein Fünftel auf 447 Millionen Euro eingebrochen.

Auch im ersten Halbjahr konnte die Helaba den Negativtrend nicht umkehren. Das Ergebnis vor Steuern sank von Januar bis Juni gegenüber ...

