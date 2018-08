Der US-Aktienmarkt erlebte noch nie einen derart langen Aufschwung wie derzeit. Optimisten sehen kein Ende der Hausse - trotz aller Probleme.

Dieser Mittwoch ist für Börsianer ein historischer Tag. Einer, den sie wahrscheinlich nie vergessen werden. Der 22. August markiert die bislang längste Hausse aller Zeiten am weltgrößten Finanzmarkt. Der S&P 500 als Marktbarometer für US-Aktien wird dann 3453 Tage ohne große Unterbrechung gestiegen sein.

Es ist der Tag der Statistiker. Den bisherigen Rekord hielt der Aufschwung der 90er-Jahre, der nach 3452 Tagen am 24. März 2000 endete und in den Crash der Internet-Aktien mündete. In dem goldenen Jahrzehnt stiegen die Aktien um 417 Prozent.

Für den drittlängsten Aufschwung muss man weiter in die Geschichte zurückgehen. In den 20er-Jahren hielt die Wall Street ihren Anstieg ohne markanten Einschlag 2933 Tage durch - und schaffte in dieser Periode mit 436 Prozent den höchsten Zuwachs aller Zeiten. Danach folgten allerdings ein Crash und die Weltwirtschaftskrise.

Die aktuelle Lage ist eine besondere - nicht nur wegen des zeitlichen Rekords. Der US-Marktindex kletterte am Dienstag während des Handels auf ein neues Allzeithoch.

Das konnte er bis zum Ende zwar nicht durchhalten. Doch das bisherige Top im laufenden Börsenzyklus vom Januar dieses Jahres ist immerhin überboten. Seit dem Haussestart am 9. März 2009 haben die Kurse 325 Prozent gewonnen.

