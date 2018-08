Einstellung Aufnahme

ISIN Name "Einstellung mit Ablauf:" ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA4818631083 Cuda Oil and Gas Inc. 22.08.2018 CA22972X1050 Cuda Oil and Gas Inc. 23.08.2018 Tausch 10:1

CA16951L2075 China Minerals Mining Corp. 22.08.2018 CA96813P1099 China Minerals Mining Corp. 23.08.2018 Tausch 1:1