BERLIN (Dow Jones)--Der angolanische Präsident João Lourenço hat deutsche Rüstungsfirmen zur Zusammenarbeit mit seinem Land aufgefordert. Angola brauche vor allem Unterstützung bei der Sicherung seiner enormen Küstenlinie, sagte Lourenço am Mittwoch bei einem Treffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Merkel hatte Angola 2011 besucht. Ihr Besuch wurde damals von Meldungen über die geplante Lieferung von deutschen Kriegsschiffen nach Angola überschattet.

Merkel erklärte am Mittwoch, die Patrouillenboote für die Grenzsicherung - damals ging es nach Angaben der Reederei Lürssen um sechs bis acht Boote mit einem Stückpreis zwischen zehn und 25 Millionen Euro - seien nie geliefert worden. Die CDU-Vorsitzende ergänzte gleichzeitig aber auch, "dass sich bestimmte Investitionen von angolanischer Seite konkretisieren" könnten.

Afrika "ertüchtigen"

Merkel hatte 2011 auch die Ausbildung angolanischer Soldaten angeboten. In Berlin verteidigte sie am Mittwoch im Zusammenhang mit Angola auf Nachfrage die sogenannte Ertüchtigungsinitiative, in deren Rahmen die Bundesregierung lokale Akteure militärisch unterstützt. Sie halte die "Ertüchtigungsinitiative" weiterhin für wichtig und richtig, sagte die Kanzlerin. Mit Angola gebe es noch keine Kooperation. "Aber ich bin dazu offen", sagte Merkel. Denn es sei "in unserem Interesse, dass sich Afrika auch selber schützen kann".

Lourenço warb unverblümt um Kriegsgerät. Angola sei daran interessiert, mit Deutschland zusammenzuarbeiten, auch im Bereich der Verteidigung. Angola müsse in die Lage versetzt werden, seine Küste, seine Ressourcen und das Land insgesamt besser schützen zu können. Als weitere interessante Investitionsbereiche für deutsche Firmen nannte der Präsident den Straßenbau, das Schienennetz, Energie, Eisen und Stahl sowie den Tourismus. "Hier haben wir ein großes Potenzial", sagte Lourenço.

Angola ist der zweitgrößte Ölexporteur Afrikas nach Nigeria. Außerdem ist das südwestafrikanische Land reich an Diamanten und Mineralien. Es leidet aber immer noch unter Korruption und den Folgen von 27 Jahren Bürgerkrieg, der erst 2002 endete. In den vergangenen Jahren lockte es mit hohen Wachstumsraten verstärkt Investoren aus dem Ausland an, vor allem aus China.

Kontakt zum Autor: stefan.lange@wsj.com

DJG/stl/bam

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2018 09:52 ET (13:52 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.