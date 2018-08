Zürich (ots) - Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat noch im Sommer

2008 das Geschäft mit amerikanischen Schwarzgeld-Kunden der UBS

forciert. «Man wollte das Geschäft und hat uns entsprechend

incentiviert», sagt Hansruedi Schumacher, der damalige

Private-Banking-Leiter der Neuen Zürcher Bank NZB, in der aktuellen

Ausgabe der «Handelszeitung». Statt der bisherigen

Beibringungskommission («finder's fees») von 0,3 Prozent erhielt die

NZB nämlich auf die unversteuerten UBS-Vermögen in der in Aussicht

gestellten Höhe von 500 Millionen Franken eine Kommission von 0,5

Prozent von der ZKB, sagt er. Die ZKB will sich zum Sachverhalt nicht

äussern.



Im Juni 2008 traf sich Schumacher am ZKB-Hauptsitz mit Kadern der

Staatsbank, unter anderem der damalige Leiter für die Beratung von

Firmenkunden, der heute eine ZKB-Tochter führt. Der NZB-Manager

suchte für rund 500 Millionen Franken an unversteuerten Vermögen von

amerikanischen UBS-Kunden eine Depotbank. Es habe beim Treffen eine

«ausführliche Diskussion über mögliche Konsequenzen» gegeben: «Man

war sich des Risikos bei der ZKB sehr wohl bewusst», sagt

Schmumacher, der seinerseits «der Bank nie eine schriftliche Garantie

zum Schutz vor Rechtsrisiken» abgegeben habe.



Die ZKB verwaltete im 2008 794 Millionen Dollar an amerikanischem

Schwarzgeld. Sie musste jüngst 100 Millionen Dollar zahlen, um den

Steuerstreit mit der US-Justiz beizulegen. ZKB-Chef Martin Scholl ist

seit Juni 2007 im Amt.



