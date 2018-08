London war schon immer ein globaler Vorreiter. Nach der City-Maut macht die größte Stadt Europas nun den nächsten Schritt in Richtung saubere Luft. In der City sollen auf einzelnen Straßen nur noch Elektroautos zugelassen sein!

London und Elektroautos: eine historische Beziehung!

Schon 1884 fuhr das erste Elektroauto durch die Straßen von London, 1897 gab es gar Elektrotaxis. Damals war Großbritannien eine Weltmacht und das Zentrum des britischen Empires. Der Verbrennungsmotor eroberte erst mit dem Aufstieg der Ölindustrie die Straßen der Stadt. Auch wenn der imperiale Glanz der Metropole an der Themse heute verblasst ist, so ist man in vielen Dingen immer noch ein globaler Vorreiter. 2006 führte die Stadtverwaltung zwar nicht als erste, so doch als erste Millionenmetropole, die Citymaut ein. Diese Congestion Charge füllt seither die Kassen der Stadt, mit der sauberen Luft hat es aber nicht wirklich geklappt. Die Stickoxidwerte in der Innenstadt sind immer noch sehr hoch.

Musik in den Ohren von Elon Musk

Deshalb plant man nun den nächsten radikalen Schritt. Laut englischen Medienberichten will die Stadtverwaltung ...

