DGAP-Media / 2018-08-22 / 16:06 *Jibbit Marktplatz geht online* Shop-in-Shop Marktplatz für sämtliches Zubehör rund um Can na bis. Wir sagen Danke und belohnen Eure Unterstützung für unseren Jibbit-Marktplatz mit bis zu 50.000 JIBBIT Token. Alle weiteren Verkäufer, die sich im Zeitraum vom 15.09. - 31.10.2018 in unserem Marktplatz unter www.jibbitmarketplace.de [1] listen, erhalten für Ihre Erstanmeldung JIBBIT Token als Dankeschön. Ab einer Anzahl von 10 eingestellten Artikeln profitieren gelistete Shops von zusätzlichen JIBBIT Token pro eingestellten Artikel. Hierzu können sich Shopbetreiber ab sofort per E-Mail informieren. Aber auch Käufer profitieren von zahlreichen Angeboten und Rabattaktionen. So verlosen wir in den ersten Monaten Mehrzweckgutscheine im Gesamtwert von 100.000 EUR unter allen Käufern. Außerdem können Unterstützer des Jibbit Netzwerks noch bis zum 15.12.2018 von Rabatten im Tokensale profitieren. Eine detaillierte Anleitung finden Interessierte unter diesem Link: Video: Wie kaufe ich Jibbit Token [2] Über die Jibbit GmbH Die Jibbit GmbH fokussiert sich als international tätiges Softwareunternehmen auf Lösungen für Nischenmärkte. Der Fokus liegt auf Blockchain basierten Eigenentwicklungen für die den medizinischen Bereich und speziell die Can na bis-Industrie. Das Unternehmen deckt mit seinen Marken JIBBITRunner, JIBBITMarketplace und JIBBITDoc die unterschiedlichsten Kernsegmente des Can na bis-Markts ab. Jibbit GmbH Mittelstr. 11-13 40789 Monheim am Rhein Medienkontakt: E-Mail: contact@jibbit.io Token Sale Kontakt: Marco Heyse Head of Investor Relations Jibbit GmbH E-Mail: sale@jibbit.io Whitepaper: https://www.jibbit.io/whitepaper [3] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Jibbit GmbH Schlagwort(e): Dienstleistungen 2018-08-22 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 716529 2018-08-22 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=9334bff60e809a6fdd8905cb8bfff61e&application_id=716529&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=de825add7e5a4547196ed0492247f1a7&application_id=716529&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=d2e3ab31763b4e8053575a8610d5fa18&application_id=716529&site_id=vwd&application_name=news

