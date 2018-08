Berlin (ots) - Der Berliner Senat hat sich auf einen Kandidaten für den Charité-Vorstandsposten geeinigt. Nach Tagesspiegel-Informationen votierte die Auswahlkommission einstimmig für Heyo Kroemer. Der Pharmakologe ist Chef der Göttinger Universitätsklinik. Dem Auswahlgremium sitzt Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Aufsichtsratschef der landeseigenen Charité vor. Einigt er sich mit Kroemer auf einen Arbeitsvertrag, könnte der Niedersachse 2019 in Berlin anfangen. Seit zehn Jahren leitet Karl Max Einhäupl die Charité, dessen Vertrag immer wieder verlängert wurde. Die Universitätsklinik ist mit 17.000 Mitarbeitern die größte Europas.



