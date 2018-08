Deutsche Großkonzerne müssen mit höheren Prämien in der Manager-Haftpflichtversicherung rechnen. Die Branche schreibt seit Jahren Verluste. Schuld ist die steigende Anzahl von Klagen.

Deutsche Großkonzerne müssen angesichts einer steigenden Zahl von Anleger- und Kundenklagen bald mit höheren Prämien in der Manager-Haftpflichtversicherung rechnen. Der US-Versicherer AIG kündigte für das nächste Jahr Prämienerhöhungen von zehn Prozent in der sogenannten D&O-Versicherung ("Directors & Officers") an, die Manager vor den finanziellen Folgen teurer Prozesse schützt. Die Branche schreibt seit Jahren Verluste, war bisher aber vor Preiserhöhungen zurückgeschreckt. Vor allem bei Großunternehmen, die sich mit Klagen in Großbritannien oder den USA auseinandersetzen müssten, seien die Schadenfälle gestiegen, sagte der zuständige AIG-Manager Nepomuk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...