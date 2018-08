Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Baar (pta024/22.08.2018/16:21) - Medienmitteilung



Generalversammlung der New Value AG 2018



Baar, 22. August 2018 - Die ordentliche Generalversammlung der New Value AG fand am 22. August 2018 statt. Sämtliche Traktanden wurden von der Generalversammlung mit grosser Mehrheit verabschiedet.



Unter anderem wurde von den AktionärInnen folgender Beschluss angenommen:



Die Laufzeit des im 2016 geschaffenen genehmigten Aktienkapital im Nennbetrag von CHF 164'361.60 wurde um zwei Jahre verlängert und der Verwaltungsrat ermächtigt, die Kapitalerhöhung bis zum 22. August 2020 vorzunehmen.



Weitere Informationen zu New Value New Value, an der SIX Swiss Exchange kotiert, investiert bislang direkt in private Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial in der Schweiz und den umliegenden Ländern. New Value fördert innovative Geschäftsmodelle mit Wachstumskapital und begleitet die Unternehmen bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen verschiedener Reifegrade. Im Portfolio sind Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und Gesundheit vertreten.



Börsennotierung: SIX Swiss Exchange (www.six-swiss-exchange.com) Ticker-Symbole NEWN (CH) Valorennummer 1 081 986 ISIN CH0010819867 Kontakt New Value AG, Zugerstrasse 8a, CH-6340 Baar Bernd Pfister Tel. +41 43 344 38 38 pfister@newvalue.ch



Informationen/ Downloads www.newvalue.ch Email: info@newvalue.ch



