New York - Das sich weiter hochschaukelnde Politdrama um US-Präsident Donald Trump hat die Anleger an der Wall Street am Mittwoch ein Stück weit verunsichert. Zudem kamen vom Immobilienmarkt durchwachsene Daten: Die Verkäufe bestehender Häuser waren im Juli überraschend gefallen. Nach seinem zuletzt guten Lauf sank der US-Leitindex Dow Jones Industrial im frühen Handel um 0,12 Prozent auf 25 791,64 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 , der am Vortag ein Rekordhoch erreicht hatte, gab zur Wochenmitte um 0,15 Prozent ...

