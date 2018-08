Berlin (ots) -



Wer wird Kita des Jahres 2019? Auch wenn die Preisträger des Deutschen Kita-Preises erst im Mai kommenden Jahres feststehen - die erste wichtige Weiche wird bereits jetzt gestellt: Denn nur wer sich um die Auszeichnung bewirbt, kann im nächsten Frühjahr eine der begehrten Trophäen und ein Preisgeld von 25.000 oder 10.000 Euro mit nach Hause nehmen.



Noch bis zum 31. August können Kitas und lokale Initiativen, die sich für gute Qualität in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung einsetzen, ihre Bewerbung einreichen. Alle nötigen Informationen und das Bewerbungsportal finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de. Gute Chancen haben Teilnehmer, die ihre Arbeit konsequent an den Bedürfnissen von Kindern ausrichten. Auch die Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort und Mitwirkungsmöglichkeiten von Eltern und Kindern fallen bei der Auswahl der Preisträger ins Gewicht.



Vergeben wird die Auszeichnung in den beiden Sparten "Kita des Jahres" und "Lokales Bündnis des Jahres". Die beiden Erstplatzierten erhalten jeweils 25.000 Euro. Pro Kategorie wird es zudem vier Zweitplatzierte geben, von denen sich jeder über 10.000 Euro freuen kann. Insgesamt stehen 130.000 Euro Preisgeld zur Verfügung.



Wer der Auszeichnung einen entscheidenden Schritt näher kommt, entscheidet sich bereits Ende Oktober. Dann werden 25 Kitas und 15 lokale Bündnisse bekannt gegeben, die es in die nächste Auswahlrunde schaffen. Auf Basis von Telefoninterviews und weiteren Bewerbungsunterlagen wird die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung gemeinsam mit der Internationalen Akademie Berlin in jeder Kategorie zehn Finalisten bestimmen. Die Endrunden-Kandidaten werden Anfang kommenden Jahres von Expertinnen und Experten besucht und begutachtet. Wer von Ihnen einen Preis erhält, entscheidet am Ende eine unabhängige Jury.



Alle Informationen zum Deutschen Kita-Preis, zu den Bewerbungsmodalitäten, zur Auswahl der Preisträger und zur Preisverleihung finden Interessierte unter www.deutscher-kita-preis.de.



Über den Deutschen Kita-Preis



Der Deutsche Kita-Preis ist eine Initiative des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung in Partnerschaft mit der Heinz und Heide Dürr Stiftung, der Karg-Stiftung, ELTERN, dem Didacta-Verband und der Deutschen Weihnachtslotterie. Hiermit setzen wir Impulse für Qualität in der frühkindlichen Bildung und würdigen das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tagtäglich in Kitas und in der Kindertagespflege zeigen wie gute Qualität vor Ort gelingt.



