Zürich (ots) - Der Präsident von Swisscom und Coop, Hansueli

Loosli, bestätigt, dass die beiden Konzerne mit ihrem gemeinsamen

E-Commerce-Projekt Siroop «insgesamt 140 Millionen Franken» verbrannt

haben. Im Gespräch mit der «Handelszeitung» meint er weiter: «Das ist

Innovation: Man hat investiert und irgendwann gemerkt, dass es so

nicht funktioniert.» Als Folge davon will Coop nun den Online-Shop

Microspot zur breiten Non-Food-Plattform ausbauen. Dabei hält der

Detailhändler trotz Angebotsausweitung am Namen Microspot fest.

Loosli: «Wir haben entschieden, dass wir die Marke beibehalten und

keine Namensänderung anstreben.» Jetzt sei es am Coop-Management

unter Joos Sutter, diese Plattform weiterzuentwickeln.

Swisscom-Präsident Loosli ist überzeugt, dass die Debatte über den

Strahlengrenzwert in der Schweizer Politik nochmals geführt werde.

Loosli: «In der zweiten Jahreshälfte kommt diese Diskussion nochmals

auf. Ich hoffe schwer, dass ein Umdenken stattfindet.» Denn für die

Wirtschaft sei die Einführung von 5G «enorm wichtig». Mit Swisscom TV

will er nicht in die TV-Produktion einsteigen. «Wir sind im kleinen

Schweizer Markt aktiv und haben nicht eine globale Reichweite wie

Netflix.» Loosli lässt offen, wie lange er die Swisscom künftig noch

präsidieren will. Die Arbeit beim Telekomkonzern mache Spass.

Allerdings kennt die Firma eine Amtszeitbeschränkung. Aufgrund dieser

sei mit seinem Präsidium spätestens 2021 «definitiv Schluss».



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90