Berlin (ots) - Die Rahmenbedingungen für die Arbeit von Physiotherapeuten und in anderen Gesundheitsfachberufen sollten in dieser Legislaturperiode verbessert werden. So sieht es zumindest der Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD vor. Die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage von LINKEN-Abgeordneten weckt aber den Eindruck, dass das noch dauern wird. "Die Bundesregierung spricht von einer stabilen Versorgungssituation in der Physiotherapie. Die augenblickliche Lage ist aber keineswegs beruhigend", so der LINKEN-Politiker Achim Kessler in der in Berlin erscheinenden Tageszeitung "neues deutschland" (Donnerstagausgabe).



So zeichneten sich bei der Einführung der Schuldgeldfreiheit kaum Fortschritte ab. Laut Antwort der Bundesregierung kennt diese nicht einmal Planungen und Diskussionen der Länder zum Thema, kritisierte Kessler. »Bereits jetzt habe ich von Schulen gehört, dass die Anmeldezahlen stark rückläufig sind, auch, weil die Schülerinnen und Schüler die Ankündigung ernstnehmen und auf die Schulgeldfreiheit warten. Wer würde das nicht tun - bei bis zu 20 000 Euro, die eine Ausbildung bislang kostet.« Für den Abgeordneten ist deshalb absehbar, dass in wenigen Jahren händeringend nach Physiotherapeutinnen und -therapeuten gesucht werde.



